Polizei kontrolliert Raser und Poser in Ulm: Fahrverbot und 400-Euro-Strafe für 20-Jährige

Die Polizei hat am Samstag die Poser- und Raser-Szene in Ulm kontrolliert. Eine Autofahrerin fuhr deutlich zu schnell, wie die Ermittler mitteilen. In der Zeit zwischen 18 und 1 Uhr nahm die Polizei zahlreiche Fahrzeuge in der Ulmer Innenstadt genauer unter die Lupe. Drei Fahrzeuge wiesen Mängel auf, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führten. Drei weitere Fahrer erhielten Anzeigen, da sie durch ihre Fahrweise unnötig Lärm verursachten. Insgesamt stellten die Beamten vier Mängelberichte aus. Wenn die Fahrer weiterhin mit ihren Autos fahren wollen, müssen sie die Mängel beseitigen, damit die Verkehrssicherheit nicht mehr beeinträchtigt ist. Gegen 23.30 Uhr stoppten die Beamten eine Raserin am Westringtunnel. Die war innerorts mit 95 km/h deutlich zu schnell unterwegs. Die 20-jährige Fahrerin des Audi S3 Sportback erwartet nun ein Bußgeld von mindestens 400 Euro sowie ein Fahrverbot von einem Monat. Die Polizei kündigt weitere Kontrollen an. (AZ)

