Polizei mit Hubschrauber im Einsatz: Einbrechertrio erbeutet Bargeld mit Drohungen

Drei Einbrecher haben in Ulm ein Ehepaar ausgeraubt und sind anschließend geflohen. Dienstagnacht gegen 2.15 Uhr alarmierte ein Hausbewohner in Ulm die Polizei, weil bei ihm gerade eingebrochen worden war. Drei Männer hatten mehrere Räume durchsucht und waren im Haus auf den Bewohner und seine Ehefrau getroffen. Von denen forderten sie unter Androhung von Gewalt Wertsachen. Der Mann übergab ihnen Bargeld. Danach flüchteten die maskierten Männer in unbekannte Richtung. Die Polizei fahndete „mit starken Kräften“ nach ihnen, wie die Staatsanwaltschaft und die Polizeidirektion am Dienstagmittag mitteilten. Gegen das Einbrechertrio wird jetzt wegen schwerer räuberischer Erpressung ermittelt. (AZ)

