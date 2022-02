Polizei nimmt aggressiven Mann in Straßenbahn in Ulm fest

Am Freitag beleidigte ein Mann in einer Ulmer Straßenbahn eine Frau und leistete Widerstand gegen die Polizei.

Alkohol war mal wieder im Spiel: Kurz nach 12.15 Uhr beleidigte am Freitag ein 38-Jähriger die Fahrerin einer Straßenbahn. Diese hielt das Fahrzeug beim Justizgebäude in der Olgastraße an.

Mann beleidigt Frau in der Straßenbahn in Ulm

Auch nachdem die Polizei in die Straßenbahn gestiegen war, hörte der Mann nach Polizeiangaben nicht auf, aggressiv zu sein und die Frau zu beleidigen. Um die 48-Jährige und andere Fahrgäste zu schützen, reagierte die Polizei schnell und legte dem Mann Handschellen an. Dagegen wehrte er sich so vehement, dass er am Boden überwältigt werden musste. Die Polizei nahm ihn mit zum Revier, bevor er weiteren Schaden anrichten konnte. Ein Test bestätigte den Verdacht, dass der Mann deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu. (AZ)