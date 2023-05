Polizei nimmt im Ulmer Donautal Tiertransporte unter die Lupe

Plus Im Donautal, unweit des Ulmer Schlachthofs, kontrolliert die Polizei bei Lastern am Dienstag mehr als technische Punkte.

Eine Kontrollaktion der Ulmer Polizei beschäftigte sich am Dienstag gezielt mit Tiertransporten. Spezialisten der Verkehrspolizei Laupheim haben sich bereits morgens im Ulmer Donautal auf einem Firmenhof postiert, um die Kontrollen durchführen zu können. Mit zwei Streifenwagen wurden die Tiertransporter zur Kontrollstelle gelotst und dort untersucht.

Die Liste der zu überprüfenden Punkte war lang und überwiegend auf die Technik der Fahrzeuge und die Sozialvorschriften für die Fahrer ausgerichtet. Eine Veterinärin unterstütze die Polizei bei tierrechtlichen Fragen. Bis zum Mittag wurden knapp ein Dutzend Fahrzeuge kontrolliert und es mussten keine Bußgelder verhängt werden. Verstöße gegen den Tierschutz: Fehlanzeige.