Polizei nimmt in Ulm vier junge Autoknacker fest

Ein 15-Jähriger und seine drei Komplizen schlagen Scheiben von Fahrzeugen ein. Die Polizei nimmt sie fest.

Jugendliche haben in Ulm Autos aufgebrochen - bis sie festgenommen wurden. Nach Darstellung der Polizei waren in der Nacht auf Montag ein 15-Jähriger und seine drei Begleiter im Alter zwischen 14 und 16 Jahren in der Marner-Walk-Straße in Ulm unterwegs. Dort schlug der 15-Jährige mutmaßlich mit einem zuvor gestohlenen Werkzeug die Scheibe eines Autos ein. Aus dem Inneren klauten sie dann wohl eine Handtasche, eine Jacke, einen Anzug sowie ein Tablet und Kopfhörer. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter, so die ersten Erkenntnisse der Polizei.

Und wieder schlug der 15-Jährige ein Autofenster ein

Um 5.20 Uhr schlug wohl der gleiche 15-Jährige wieder mit dem Werkzeug die Scheibe eines Autos in der Sterngasse ein. Seine drei Begleiter waren anscheinend auch dabei. Als die Alarmanlage des Autos auslöste, flüchteten die mutmaßlichen Täter ohne Beute. Im Rahmen der Fahndung nahm die Polizei alle Personen vorläufig fest. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Ulm dauern an. Die mutmaßlichen Täter wurden zwischenzeitlich auf freien Fuß entlassen. Die Polizei bittet Zeugen und weitere Geschädigte, sich unter der Nummer 0731/1880 zu melden. (AZ)