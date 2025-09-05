Polizei schießt in Ulm auf Mann mit Messer

Am Freitagnachmittag mussten Polizisten in Ulm auf einen Mann schießen, der sie mit einem Messer bedrohte. Verletzt wurde dabei niemand.

Gegen 17.15 Uhr meldeten Anwohner einen Mann, der mit einem Messer auf dem Gehweg der Straße „Am Bleicher Hag“ umherlief. Als die Polizisten eintrafen, sprachen sie den Mann an. Nach den Berichten von Augenzeugen lief der Mann erst weg, drehte sich dann aber plötzlich um und ging mit dem Messer auf die beiden Polizisten los. Nach einer Warnung gaben die Polizisten mehrere Schüsse ab, von denen jedoch keiner traf. Anschließend konnte der Mann überwältigt werden und es wurden ihm Handschellen angelegt. Unter Polizeibegleitung wurde er in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

Der Kriminaldauerdienst startete vor Ort die Spurensicherung und erste Ermittlungen, daher musste die Straße für etwa eineinhalb Stunden voll gesperrt werden. Auch die Straßenbahnlinie 2 und mehrere Buslinien auf den Eselsberg und zur Universität waren blockiert. Es kam auch im Autoverkehr zu Behinderungen.

Details zu dem Einsatz hat die ermittlungsführende Staatsanwaltschaft noch nicht bekannt gegeben.