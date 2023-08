Polizei stoppt Raser auf B10: Größter Temposünder zeigt keine Einsicht

Die Polizei hat auf der Wallstraßenbrücke an der B10 in Ulm die Geschwindigkeit kontrolliert. Vier Autofahrer müssen mit Fahrverboten rechnen.

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der B10 in Ulm hat die Polizei mehrere Temposünder erwischt. Vier von ihnen müssen nun mit Fahrverboten rechnen. Bis auf den Spitzenreiter hätten sich alle einsichtig gezeigt, teilt die Polizei am Mittwoch mit.

Die Kontrolle erfolgte in der Nacht zum Mittwoch zwischen 23.45 und 1.30 Uhr auf der Wallstraßenbrücke in Richtung Dornstadt. Dort ist nach Angaben der Polizei die Geschwindkeit auf 50 km/h begrenzt. Autofahrer und Autofahrerinnen waren dort aber zwischen 26 und 47 km/h zu schnell. Am schnellsten war laut Polizei ein 42-Jähriger mit seinem Fiat 500 unterwegs. Den stoppte die Polizei mit einer gemessenen Geschwindigkeit von 97 km/h.

Insgesamt vier Fahrzeuglenker müssen nun mit einem einmonatigen Fahrverbot rechnen, zwei Punkten in Flensburg und einem Bußgeld zwischen 260 Euro und 400 Euro rechnen. Eine 30-Jährige fuhr 26 km/h zu schnell. Auf sie kommt ein Bußgeld von 120 Euro und ein Punkt im Verkehrszentralregister zu. (AZ)