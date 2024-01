Polizei sucht mit Foto nach vermisstem 31-Jährigen aus Ulm

Wer hat den Vermissten gesehen? Wer weiß, wo er sich aufhält? Die Polizei bittet bei der Suche nach einem Mann aus Ulm um Mithilfe.

Die Ulmer Ditib-Gemeinde hatte bereits vor einigen Tagen in den sozialen Netzwerken um Hinweise gebeten. Doch ganz offensichtlich ohne Erfolg. Nun geht die Polizei mit einem Foto des Vermissten an die Öffentlichkeit und erhofft sich so Hinweise auf den Mann aus Ulm.

Gesucht wird nach Recep Gülbahce. Seit dem Abend des 23. Dezember 2023 fehlt nach Angaben des Landeskriminalamtes Baden-Württemberg von dem 31-Jährigen jede Spur. Zuletzt gesehen wurde er demnach in der Shisha-Bar "Sahara" in der Glöcklerstraße in Ulm.

Wo ist dieser 32-Jährige aus Ulm? Die Polizei bittet bei der Suche um Mithilfe. Foto: LKA Baden-Württemberg

Weil der Verdacht besteht, dass dem Mann etwas zugestoßen sein und er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte, wird nun nach ihm gesucht. So wird er beschrieben:

circa 1,70 Meter groß

schlanke Figur

Glatze

schwarzer Vollbart

Am Tag seines Verschwindens trug er schwarze Schuhe, blaue Jeans, grün/graue Jacke, schwarzen Pullover und eine schwarze Basecap mit der weißen Aufschrift "SHRDD". Die Polizei will wissen:

Wer hat Recep Gülbahce seit dem 23. Dezember 2023 gesehen?

Wer weiß, wo er sich aufhält?

Wer kann sonst Hinweise geben?

Die Ditib-Gemeinde hatte bereits am 29. Dezember 2023 erstmals bei Facebook Fotos des Vermissten mit vollem Namen veröffentlicht. Auf die Frage, warum die Polizei erst jetzt die Suche öffentlich macht, erklärt ein Polizeisprecher: Nur, weil jemand verschwunden ist und nach 24 Stunden nicht aufgetaucht ist, müsse nicht gleich öffentlich nach ihm gefahndet werden. Zudem brauche es eine Einverständniserklärung. Hinweise auf eine Straftat liegen derzeit nicht vor, so der Polizeisprecher.

Hinweise nimmt die Polizei in Ulm unter der Telefonnummer 0731/188-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. (AZ/krom)