Polizei trennt Streitende – einer schlägt nach den Beamten

Mehrere Streifen rücken in Ulm an, um eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen zu schlichten. Einige Beteiligte rennen davon, einer wird aggressiv.

In den frühen Morgenstunden des Samstag hat die Polizei eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Ulmer Frauenstraße aufgelöst. Dem Polizeibericht zufolge ging ein Mann später auf die Polizisten los.

Gegen 4.30 Uhr meldeten Zeugen eine Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Frauenstraße. Mehrere Streifen der Polizei rückten an. Ein Teil der vor Ort befindlichen Personen rannte weg, als die Einsatzfahrzeuge anrückten. Zwei Kontrahenten trennten die Polizisten noch. Ein 24-Jähriger riss sich los und flüchtete. Nach kurzer Verfolgung holten die Beamten den Mann ein und nahmen ihn vorläufig fest. Der 24-Jährige ging noch auf die Polizisten los und schlug nach ihnen. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens und starker Alkoholisierung kam er in Polizeigewahrsam. (AZ)