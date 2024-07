Polizeibekannter 35-Jähriger stiehlt Schuhe aus Ulmer Laden

Ein 35-Jähriger soll Schuhe aus einem Laden in der Ulmer Sedelhofgasse gestohlen haben. Er flüchtete. Weil der Mann aber polizeibekannt ist, konnte seine Identität schnell ermittelt werden.

Gegen 11.30 Uhr befand sich der 35-Jährige in dem Bekleidungsgeschäft. In einer Umkleidekabine entfernte er die Sicherung an Schuhen und zog sie an. Die alten Schuhe stellte er in das Regal zurück. Danach verließ er das Geschäft.

Die Tat wurde von Zeugen beobachtet und ein Mitarbeiter verfolgte den Mann. Er konnte ihn stellen, doch der 35-Jährige schlug nach dem Zeugen und flüchtete dann in unbekannte Richtung. Ihn dürfte nun ein Strafverfahren erwarten. (AZ)