Polizeieinsatz am Hauptbahnhof: Fahrgast setzt sich zwischen Straßenbahntüren

Unter dem Einfluss von offensichtlich Alkohol und womöglich auch Drogen blockiert ein Mann in Ulm eine Straßenbahn. Die Nacht muss er in einer Zelle verbringen.

Ein Mann hat sich späten Sonntagabend in Ulm nicht beruhigen lassen. Wie die Polizei berichtet, habe er sich an der Haltestelle Hauptbahnhof zuerst so zwischen Türen gesetzt, dass sich diese nicht schließen ließen.

Fahrgäste der Straßenbahn, Linie 2, sowie der Fahrer hätten ihm gut zugeredet. Doch auch dann habe sich der 31-Jährige nicht bewegt. Vielmehr soll er sich aggressiv und beleidigend gegenüber den anderen verhalten haben.

Im Anschluss soll er einen Mann an den Füßen gepackt und diesen festgehalten haben, so die ersten Erkenntnisse der Polizei. Der Festgehaltene habe sich durch einen Tritt befreien können.

Weil der 31-Jährige sich laut Polizei nicht beruhigen ließ und offensichtlich Alkohol sowie vermutlich auch Drogen zu sich genommen hatte, habe er die Nacht in einer Zelle verbringen müssen, so die Polizei. Auf den Mann kommen nun mehrere Anzeigen und die Gebühren der Übernachtung zu. (AZ)