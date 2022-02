Polizeieinsatz am Schubart-Gymnasium: 13-Jähriger soll "aus Spaß" gedroht haben

Ein Anruf beim Schubart-Gymnasium in Ulm löste einen Großeinsatz der Polizei aus. Drei Jungen im Alter von 13 und 14 Jahre sollen dahinter stecken.

Nach dem Großeinsatz am Schubart-Gymnasium in Ulm am Mittwoch aufgrund einer "Bedrohungslage" hat die Polizei nach eigenen Angaben den mutmaßlichen Urheber ermittelt. Intensive Ermittlungen der Kriminalpolizei hätten demnach am Donnerstag zu einem 13-Jährigen geführt. Mit seinem Telefon sei im Sekretariat der Schule angerufen worden.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen soll er zusammen mit drei weiteren Jungen, 13 und 14 Jahre alt, den Anruf kurz nach 11 Uhr getätigt haben. Laut Polizei sollen die drei Jugendlichen sich mit dem Telefon Späße erlaubt haben - und deshalb gleich verschiedene Stellen angerufen haben. Unter anderem auch bei Betrieben. Sie sollen auch beim Schubart-Gymnasium angerufen haben. Was sie dabei genau gesagt haben, wollte ein Polizeisprecher auf Nachfrage nicht sagen. Die drei Jugendlichen sollen nicht die betroffene, sondern eine andere Schule besuchen, so der Sprecher.

44 Bilder Fotos vom Großeinsatz der Polizei am Schubart-Gymnasium in Ulm Foto: Alexander Kaya

Eine Drohung aber hätten sie nicht beabsichtigt gehabt, hätten die Burschen gegenüber der Polizei gesagt. Dennoch hatte dieser Anruf aber gravierende Folgen: Die Schule verständigte ob der Drohung die Polizei, die alle verfügbaren Kräfte dorthin schickte, um für die Sicherheit zu sorgen. Wie berichtet, gab die Polizei gegen 13 Uhr wieder Entwarnung. (AZ/krom)