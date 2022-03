Polizeieinsatz in Ulm-Böfingen: Mann lässt vor Kindern die Hose herunter

Die Kinder standen auf einem Balkon, der Mann pinkelte erst gegen einen Baum. Als er von einer Zeugin angesprochen wurde, lässt er die Hose komplett fallen.

Unsittlich soll sich nach Angaben der Polizei am Dienstag ein 62-Jähriger in Ulm-Böfingen gezeigt haben. Er habe seine Hose heruntergelassen, heißt es in einem Polizeibericht.

Gegen 11 Uhr standen demnach mehrere Kinder auf einem Balkon im Schöner-Berg-Weg. Vor dem Balkon stand der 62-Jährige und pinkelte gegen einen Baum. Die Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren informierten daraufhin eine Zeugin. Die Frau kam auf den Balkon und sprach den Mann an. Der 62-Jährige drehte sich wohl in Richtung Balkon und ließ seine Hose fallen und gewährte den Blick auf sein entblößtes Geschlechtsteil.

Die Zeugin brachte die Kinder in die Wohnung und der Mann entfernte sich. Die Polizei fahndete nach dem Mann und konnte ihn kurze Zeit später im Haßlacher Weg vorläufig festnehmen. (AZ)