Polizeieinsatz in Ulm-Gögglingen: Mutmaßlicher Drogendealer sitzt in Haft

In Ulm-Gögglingen durchsuchte die Polizei kürzlich eine Wohnung. Dabei wurde ein mutmaßlicher Drogenhändler festgenommen.

Die Polizei hat in Ulm-Gögglingen einen mutmaßlichen Drogenhändler festgenommen. Der 29-Jährige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft. Eine 28-Jährige, die bei ebenfalls vorläufig festgenommen worden war, wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.

Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm am Donnerstag mitteilen, fand die Durchsuchung einer Wohnung in der Bertholdstraße bereits vor zwei Wochen statt. Die Ermittler hätten demnach konkrete Hinweise zur Ergreifung eines 29-Jährigen gehabt, der vom Amtsgericht Reutlingen zur Festnahme ausgeschrieben war. Am Freitag, 27. Oktober, sei der Mann in der Wohnung der 28-Jährigen angetroffen und widerstandslos festgenommen worden.

In der Wohnung fanden die Ermittler zudem Betäubungsmittel in nicht geringer Menge. Die Polizei stellte etwa 1,567 Kilogramm Marihuana, 138 Gramm Amphetamin sowie eine geringe Menge Kokain sicher. Untersuchungen zur genauen Substanzbestimmung der sichergestellten Betäubungsmittel sei in Auftrag gegeben worden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm wurde gegen den Verdächtigen mit deutscher Staatsangehörigkeit am Montag, 30. Oktober, Haftbefehl wegen des dringenden Verdachts des unerlaubten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge erlassen. Nach einer richterlichen Vorführung beim Amtsgerichts Ulm befindet sich der Mann weiterhin in einer Justizvollzugsanstalt.

Die 28-Jährige, gegen die ebenfalls ermittelt werde, wurde nach einer vorläufigen Festnahme wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei dauern an. (AZ)