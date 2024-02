Polizeieinsatz in Ulm: Erneute Razzia rund um Bahnhof und Deutschhaus

Ein größerer Polizeieinsatz fand in Ulm im Bereich zwischen Bahnhof und Parkhaus Deutschhaus statt. Wieder ging es um die Bekämpfung der Straßenkriminalität.

Im Bereich rund um den Ulmer Bahnhof, das Parkhaus Deutschhaus sowie den Lederhof ist es am Dienstagnachmittag wieder zu einem größeren Einsatz der Polizei gekommen. Wie schon vor drei Wochen handelte es sich dabei um "Kontrollmaßnahmen zur Bekämpfung der Straßenkriminalität", so eine Polizeisprecherin. Der "Kontrolldruck" auf Personen, die sich dort regelmäßig aufhalten, soll erhöht werden. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand demnach nicht.

Über 100 Polizisten führten zwischen etwa 13.30 und 17 Uhr die Kontrollen durch. Polizei und Stadtverwaltung wollten damit ein Zeichen setzen gegen Sachbeschädigungen, Pöbeleien, Schlägereien, Saufgelage und Drogenhandel am Blauufer.

Die Bilder ähnelten dem Einsatz vor drei Wochen. Wieder stand ein halbes Dutzend Kleinbusse der Bereitschaftspolizei auf dem Platz zwischen Kaufhaus und Bekleidungsgeschäft im Halbkreis. Am ersten Fahrzeug stand eine längere Schlange von Personen, die von der Polizei kontrolliert werden soll. Jeder hatte Polizeibeamte links und rechts von sich stehen, das sorgte für Ruhe.

Razzia am Deutschhaus in Ulm: Polizei auch mit Hunden im Einsatz

In der Deutschhausgasse wurden in einem mit Flatterband markierten Viereck zwei Dutzend Personen festgehalten, die noch auf ihre Kontrolle warteten. Vereinzelt gab es laute Unmutsäußerungen, vier Beamte des Anti-Konflikt-Teams beruhigten. Für die teilweise stärker alkoholisierten Menschen, die sich nicht beruhigen ließen, stand in Sichtweite ein Polizeihund, der durch gelegentliches Bellen Respekt verschaffte.

In den Kontrollfahrzeugen saßen derweil Beamte an Laptops und tippten die Daten der eingesammelten Personalausweise ein, Einträge in Strafregistern wurden überprüft. "Wir möchten wissen, welche Leute sich hier bewegen", erklärte ein Polizeisprecher. In einem Zelt wurden Personen durchsucht, auf dem Hof die Rahmennummern von Fahrrädern kontrolliert.

Die für den Lederhof gebildete Ermittlungsgruppe "Einstein" wird die Ergebnisse auswerten und dann entscheiden, ob weitere ähnliche Kontrollen durchgeführt werden. Eine Bilanz des "ruhig" angelaufenen Einsatzes wird für Mittwoch erwartet. Zwischenfälle waren zunächst nicht bekannt.

