Ulm

vor 34 Min.

Polizeisprecher Jürgens geht in Ruhestand: Was war Ihr schlimmster Fall?

Plus Über mehrere Jahre hinweg war Pressesprecher Wolfgang Jürgens "das Gesicht" des Polizeipräsidiums Ulm. Auch bei schlimmen Verbrechen. Jetzt geht er in Rente.

Von Michael Kroha

Herr Jürgens, 30 Jahre lang haben Sie die Öffentlichkeitsarbeit der Ulmer Polizei betreut. Wissen Sie überhaupt noch, wie es auf der Straße zugeht?



Wolfgang Jürgens: Ja. Ich war zuvor zehn Jahre im Streifendienst. Da erlebt man die Polizei sehr intensiv. Im Büro wird es anders, aber nicht ruhiger. Durch die vielen Einsätze, Messen und anderen Termine hat man weiterhin viel Bürgerkontakt. Und wir lesen jeden Tag, was die Kollegen draußen arbeiten.

Aber was ist das Spannende am Pressesprecher-Dasein? Ja nicht, dass wir immer anrufen?



Jürgens: Sie sind vor allem in den großen Ermittlungsverfahren immer mit dabei. Sie erleben, wie gut die Kollegen vor Ort arbeiten. Krimi gucken, das ist ok. Aber im richtigen Leben ist das anders. Bei einer Soko ist es faszinierend, wie alles ineinanderläuft.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen