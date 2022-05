Polizeitaucher suchen die Blau ab: Das steckt hinter dem Einsatz in Ulm

Auch im Netz wurde gerätselt: Was machen Polizeitaucher in der Blau in Ulm? Kam es wieder zu einem Verbrechen? Jein beziehungsweise vielleicht.

Vor Wochen waren Polizeitaucher rund um die Gänstorbrücke im Einsatz. Nach einer Gewalttat in der früheren Gaststätte Bad Wolf wurde, wie berichtet, nach der Tatwaffe gesucht. Allerdings ohne Erfolg. Am Dienstag waren wieder zwei Polizeitaucher in Ulm unterwegs. Aber dieses Mal in der Blau. Hat in Ulm schon wieder ein schweres Verbrechen stattgefunden? Muss wieder nach Pistolen oder Messern gesucht werden? Auch in den sozialen Medien wurde gerätselt.

Die verbeamteten Taucher gehören zur Wasserschutzpolizei und damit zum Polizeipräsidium Einsatz in Göppingen. Zusammen mit den Kollegen am Ufer waren fünf Polizisten ganztägig in und an der Blau unterwegs und suchten vor allen Dingen den Abschnitt zwischen Blautalcenter und Hauptbahnhof ab. Im Polizeijargon war es ein "deliktspezifischer Taucheinsatz".

Tresor, Fahrrad, Grill: Was Polizeitaucher aus der Blau in Ulm fischen

Doch anders als der Begriff vermuten lässt, geht es nicht um eine bestimmte Straftat, sondern es werden in ganz Baden-Württemberg bestimmte Gewässer routinemäßig nach Diebesgut oder Beweismittel abgesucht. Gegenstände, die nicht in die Blau gehören, werden ans Ufer gebracht und dort von Polizisten begutachtet. Der aufgebrochene Tresor und das Fahrrad kommen auf den einen Stapel, damit ihn die Kriminalpolizei zur Spurensicherung abholen kann. Geschirr, ein alter Grill und ähnliche Gegenstände landen auf dem anderen Stapel, den dann die Entsorgungsbetriebe der Stadt Ulm abholen dürfen.

Nebenbei füllt sich dann noch die rechte Oberschenkeltasche eines Polizeibeamten am Ufer. Denn dort sammelt er die ganzen Personalausweise und Kreditkarten, die die Taucher am Grund der Blau finden. Nach wenigen Stunden sind es schon rund ein Dutzend Kreditkarten, die aus dem bis zu zwei Meter tiefen Wasser gefischt wurden. Einige sind schon seit Jahren abgelaufen.

Ob mit diesem Taucheinsatz nicht nur die Umwelt gesäubert wurde, sondern auch Straftaten aufgeklärt werden können, wird wohl erst in einigen Wochen oder Monaten feststehen.