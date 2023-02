Ulm

vor 1 Min.

Polizist bei brutaler Attacke schwer verletzt: 25-Jähriger vernommen

Das gefrorene Blut klebt noch auf dem Pflasterstein: In der Nacht auf Mittwoch wurde ein Polizist am Kornhausplatz in Ulm verletzt.

Plus Die Ermittlungsgruppe "EG Korn" ist weiterhin auf der Suche nach den vier Männern, die mutmaßlich für den Angriff auf einen Polizisten in Ulm verantwortlich sind.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Nach dem brutalen Angriff auf einen Polizisten in Zivil am Kornhausplatz in Ulm konnte das schwer verletzte Opfer vernommen werden. Zum Inhalt jener Vernehmung machen Sprecher von Polizei und Staatsanwaltschaft Ulm bislang keine näheren Angaben. Die Aussagen müssten noch verschriftlicht werden, wohl aber bringen sie die Ermittler nicht wirklich weiter. "Die weiteren Ermittlungen dauern an", heißt es. Es gebe zwar offenbar einen Zeugen, der sich schon frühzeitig bei der Polizei gemeldet habe. Die Täter konnten aber bislang nicht identifiziert werden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen