Polizisten beleidigt: Zelle statt Partymeile für einen 59-Jährigen

Ein aggressiver Mann muss in Ulm in Gewahrsam genommen werden. Die "Übernachtungskosten" in der Zelle muss er auch noch tragen

In die Zelle hat am Samstagabend einen 59 Jahre alten Mann sein unflätigs Verhalten in der Ulmer Innenstadt geführt. Gegen 19:15 Uhr beleidigte er am Lautenberg drei Polizisten im Vorbeilaufen völlig grundlos. Als die ihn kontrollierten, drohte er den Beamten auch noch Schläge an. Die Polizisten nahmen den Mann mit auf die Dienststelle. Dort setzte er sein Verhalten unverdrossen fort. Er drohte ihnen mit Schlägen für den Fall, ihnen mal privat über den Weg zu laufen.

Der aggressiven Mann wurde daraufhin auf Anordnung einer Richterin in Gewahrsam genommen. Statt auf der Partymeile verbrachte der 59-Jährige die Nacht in der Zelle. Er wird sich nun wegen Bedrohung und Beleidigung zu verantworten haben. Die Übernachtungskosten werden ihm in Rechnung gestellt. (AZ)