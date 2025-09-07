Icon Menü
Ulm: Ponte-Festival startet mit Klavierkonzert von Fedele Antonicelli und Fernando Viani

Ulm

Ponte-Festival startet mit Klavierkonzert von Fedele Antonicelli und Fernando Viani

Abwechselnd präsentierten sie Klavierwerke des Romantikers Friedrich Liszt.
Von Dagmar Hub
    Fernando Viani spielte etwa Liszts dritte „Consolation“. Foto: Dagmar Hub

    Das Klavier als Fokus und zwei Konzertpianisten auf der Bühne: Der Auftakt des fünften Ponte-Kammermusikfestivals brachte den italienischen Pianisten Fedele Antonicelli und den argentinischen Pianisten Fernando Viani ins Ulmer Stadthaus. Abwechselnd präsentierten sie Klavierwerke des Romantikers Friedrich Liszt. Viani und Antonicelli, die beide Lehraufträge an einer Musikhochschule oder einem Konservatorium haben, geben in dieser Woche gemeinsam mit Sontraud Speidel in der Söflinger Klostermühle Kurse für junge Talente im Rahmen des Festivals.

