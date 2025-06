Am Mittwoch war der erste Öffnungstag – und besonders vor dem kleinen portugiesischen Café Mimi in Söflingen ging es gleich lebhaft zu. Sitzplätze gibt es nämlich ausschließlich im Freien – und sie waren am frühen Nachmittag fast durchweg belegt.

Dominik Prandl Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis