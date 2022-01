Ulm

Neue Gruppe zur Selbsthilfe: Post-Covid-Erkrankte schließen sich in Ulm zusammen

Atemtraining in einer Reha-Klinik für Post-Covid-Erkrankte. In Ulm gründet sich nun eine Gruppe für Betroffene dieser Krankheit und deren Angehörige.

Plus Die neue Gruppe trifft sich Anfang Februar zum ersten Mal und soll Teil eines mindestens landesweiten Netzwerks werden. Das sind die Ziele und die Hintergründe.

Von Sebastian Mayr

Zehn Tage lang wurde Otto Rommel beatmet, im März 2020 hatte er Covid-19 überstanden. Doch gesund ist der 68 Jahre alte Mann noch immer nicht: Kurzatmigkeit, Wortfindungsstörungen, Schlafstörungen, anhaltende Müdigkeit und psychische Überforderung schränken ihn ein. Post-Covid ist Otto Rommels Lebensinhalt geworden. Nicht nur, weil diese Krankheit ihn so sehr einschränkt. Sondern auch, weil sich Rommel für andere einsetzt, die wie er daran leiden. Am Mittwoch, 3. Februar, gründet sich auf seine Initiative hin eine Selbsthilfegruppe in Ulm. Sie soll Teil eines mindestens landesweiten Netzwerks werden.

