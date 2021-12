Ulm

vor 6 Min.

Ein Euro statt 50 Cent: Preise für WCs in Ulm steigen - auch Taxis werden teurer

Plus Die Gründe sind verschieden, die Folgen gleich: Wer in Ulm öffentliche Toiletten benutzen oder Taxis nutzen will, muss mehr bezahlen. Das sind die neuen Preise.

Von Sebastian Mayr

Wer öffentliche Toiletten in Ulm nutzen will, muss ab 1. Januar mehr bezahlen. Ausnahmen bleiben aber. Höhere Preise gelten künftig auch für Taxifahrten, diese Änderung tritt zum 1. Februar in Kraft.

