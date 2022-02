Parken in Ulm wird teurer: Preise in Parkhäusern und Tiefgaragen steigen

Ab 1. März kostet das Parken abseits der Straßen mehr, bleibt aber dennoch günstiger. Welche Tarife es nun gibt und wie der Schritt begründet wird.

Seit 1. Januar ist das Parken in Ulmer Tiefgaragen und Parkhäusern günstiger als auf der Straße, doch ab 1. März steigen die Gebühren auch dort. Das teilt die städtische Ulmer Parkbetriebsgesellschaft PBG mit. Hinter der Erhöhung stecken drei Gründe.

Verändert werden nicht nur die Gebühren, auch die Tarifstruktur wird umgestellt. Ab 1. März wird die Zeittaktung von bisher 20 Minuten auf 15 Minuten in den ersten vier Stunden angepasst. Die Aufenthaltszeit kann also noch genauer abgerechnet werden, allerdings nimmt der Preis pro Stunde zu. In Ulm werden im Gegensatz zu anderen Städten bis zum Erreichen der vierten Parkstunde keine pauschalen Stundentaktungen vorgenommen.

Parken in Ulm wird ab 1. März 2022 teurer

Die Erhöhung der Entgelte betrifft den regulären Tarif, den Abendtarif sowie den Sonn- und Feiertagstarif. Wer sein Auto in den Innenstadtparkhäusern Am Rathaus, Deutschhaus, Salzstadel, Fischerviertel, Theater und Congress Centrum Nord abstellt, zahlt dafür künftig 50 Cent pro 15 Minuten, bisher waren es 60 Cent pro 20 Minuten. Dadurch steigt der Preis pro Stunde von 1,80 Euro auf zwei Euro. Am Straßenrand werden seit Anfang 2022 pro Stunde 2,50 Euro fällig – die Stadt will Parksuchverkehr und abgestellte Fahrzeuge in die Parkhäuser und Tiefgaragen verlagern.

Der Abendtarif (ab 19 Uhr) sowie der Sonn- und Feiertagstarif beläuft sich künftig jeweils auf maximal 4,50 Euro statt bisher 4,20 Euro. Der Tageshöchstsatz in den Parkhäusern Am Rathaus, Deutschhaus, Salzstadel, Fischerviertel und Theater bleibt bei 18 Euro. Ebenso bleibt der Tageshöchstsatz beim Congress Centrum Nord bei 9 Euro.

Die Anpassung der Parkentgelte ist nach Angaben der PBG erforderlich, um die steigenden Aufwendungen für den Betrieb sowie die Modernisierung und Instandhaltung der Parkhäuser zu finanzieren. Dabei gehe es um Personalkosten, Wartungskosten, Energiepreise, um die notwendigen Sanierungen und Instandsetzungen sowie um den technischen Ausbau, der angesichts der Digitalisierung und der Elektrifizierung der Mobilität nötig sei. Dazu seien Investitionen in die Ladeinfrastrukur und das Lastmanagement für Stromladepunkte erforderlich, zudem müsse Geld für Sensorik und Dateninfrastruktur ausgegeben werden. (AZ)

