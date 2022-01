Ulm

vor 31 Min.

Premiere beim Cirque du Soleil: Für diese Ulmerin geht ein Traum in Erfüllung

Plus Lea Toran Jenner träumte schon als Kind vom Auftritt in einer der größten Zirkus-Shows der Welt. Jetzt feiert die Ulmerin Premiere mit dem Cirque du Soleil.

Von Stephan Schöttl

Von diesem Moment hat Lea Toran Jenner schon als fünfjähriges Mädchen geträumt. Seit dem Abend, an dem sie zusammen mit ihren Eltern in Madrid die Weihnachtsshow des kanadischen Cirque du Soleil besucht hatte. Jetzt, fast genau 25 Jahre später, stand die Ulmerin selbst auf dieser großen Bühne. In der Royal Albert Hall in London feierte der Zirkus mit seiner Show „Luzia“ Premiere. Für Jenner war es der erste Auftritt in diesem Format und gleichzeitig der Startschuss für die 18-monatige Europatour.

