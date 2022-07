Erstmals begleiten Tänzer das Schwörkonzert im Ulmer Münster

Lokal Die Ballettsparte des Ulmer Theaters und die Münsterkantorei planen ein außergewöhnliches Schwörkonzert. Zum ersten Mal werden Tänzerinnen und Tänzer eine Messe begleiten.

Im Hauptschiff des Ulmer Münsters klopfte und hämmerte es am Montag, Flatterband hielt Besucherinnen und Besucher von bestimmten Bereichen zurück: Die zehn auf zwölf Meter große Plattform wurde aufgebaut, auf der am Samstag, 16. Juli, um 19 Uhr das diesjährige Schwörkonzert als Kooperation von Münster und Theater Ulm aufgeführt wird. „Messa di Gloria“, das Tanztheater von Reiner Feistel auf Musik von Puccini und Ralph Vaughan Williams, gibt es danach bis zum 22. Juli noch vier weitere Male im Münster zu sehen.