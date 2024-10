Premiere in der Theaterwerkstatt Ulm: „Hysterikon“ zeigt die Absurdität des Lebens

Man lacht unwillkürlich – und schluckt das Lachen schnell wieder hinunter. Die Welt ist ein Kaufhaus, in dem es fast alles zu kaufen gibt – und in dem man auch mit Ehre, mit Freundschaften und unter Umständen mit dem eigenen Leben bezahlt. Die Ulmer Theaterwerkstatt bringt unter der Regie von Thomas Laengerer Ingrid Lausunds 2001 uraufgeführtes komisches Schauspiel „Hysterikon“ auf die Bühne. Ein langer Abend in der Absurdität des Lebens, mit jeder Menge Situationskomik, der ziemlich nachdenklich macht.

