Premiere in Ulm: Der Ulmer Professor Spitzer warnt vor künstlicher Intelligenz

In Ulm wird Professor Manfred Spitzer über das Thema "Lernende Maschinen – warum künstliche Intelligenz uns alle angeht" erstmals öffentlich sprechen.

Es geht um Maschinen, die selbstständig lernen können und nicht nur die besten Go- und Schachspieler besiegen, sondern auch Gesichter erkennen. Darin sieht der Ulmer Hirnforscher Manfred Spitzer Chancen und Gefahren, auf die er erstmals in einem Vortrag in Ulm hinweist.

Ist "Alpha-Go" der Firma Deep Mind nur der Anfang?

An Fallbeispielen will Spitzer die Möglichkeiten und die Probleme der neuen Technik sichtbar machen. Der Hintergrund: Seit einigen Jahren werden Maschinen gebaut, die selbsttätig lernen können. Der Durchbruch geschah im Frühjahr 2016, als eine Maschine ("Alpha-Go" der Firma Deep Mind), die das Brettspiel Go anhand vorhandener Partien gelernt hatte, gegen den damals weltbesten Go-Spieler mehrfach gewann.

Das undatierte Foto zeigt Manfred Spitzer, Gehirnforscher und Leiter der Psychiatrischen Universitätsklinik in Ulm. Foto: Sja Htf

Ähnliche Maschinen können mittlerweile Gesichter erkennen, übersetzen, Röntgenbilder und Hautveränderungen beurteilen, Computerchips designen, das Wetter vorhersagen, chemische Synthesewege finden, die räumliche Struktur von Eiweißkörpern berechnen und vieles mehr – zuweilen noch nicht ganz so gut wie wir, in manchen Fällen ebenso gut wie wir – etwa bei medizinischen Diagnosen – und in anderen Fällen viel besser als wir – etwa beim Chipdesign. Spitzer versucht unter anderem die Frage zu klären: Was bedeutet das für uns und für unsere Gesellschaft?

Auf Initiative des Fördervereins der Psychologischen Beratungsstelle der Diakonie Ulm wird Spitzer über das Thema "Lernende Maschinen – warum künstliche Intelligenz uns alle angeht" in Ulm am Freitag, 20. Januar, um 19 Uhr im Haus der Begegnung (Grüner Hof 7) erstmals öffentlich sprechen. An Fallbeispielen werden nicht nur die Möglichkeiten, sondern auch die Probleme der neuen Technik sichtbar. Spitzer: "Da sich die Systeme mittlerweile selbst optimieren, müssen wir sie aktiv begleiten, negative Folgen rasch erkennen und eventuelle Gefahren und Missbrauch abwenden."

Karten für Manfred Spitzer in der Neuen Mitte in Ulm

Spitzer hat seit 1997 den Lehrstuhl für Psychiatrie der Universität Ulm inne und leitet die seit 1998 bestehende Psychiatrische Universitätsklinik in Ulm. Zudem ist er Sachbuchautor und ein sehr gefragter Gast auf Podien und in Talkshows. 2004 gründete er das Transferzentrum für Neurowissenschaften und Lernen (ZNL), das im Bildungsbereich sowohl Grundlagenforschung betreibt als auch Bildungseinrichtungen evaluiert und sie bei der Weiterentwicklung ihrer pädagogischen Arbeit begleitet. Karten an der Abendkasse und im Service Center Neue Mitte. (AZ)