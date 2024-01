Ulm

Premiere von „Human“: Wenn die KI neidisch auf die Menschen blickt

Plus Domenico Strazzeris neue Tanzperformance rückt im Stadthaus das Thema Künstliche Intelligenz in den Mittelpunkt. Und das auch mit Humor.

„Human“, englisch für „menschlich“, ist ein vieldeutiger Begriff. Er umschreibt zum einen, was den Menschen ausmacht, andererseits ist „menschlich“ eine moralische Verhaltensbeschreibung. Der Mensch bietet reichlich Anschauungs- und Lernmaterial für die Künstliche Intelligenz, die Domenico Strazzeris aktuelle Tanzperformance „Human“ im Stadthaus ins Zentrum rückt.

Darum geht es bei der Tanzperformance „Human“ im Stadthaus

Unten sind die Menschen, dargestellt von sechs Frauen, zunächst in hautfarbenen fruchtblasenähnlichen Hüllen, aus denen sie sich allmählich befreien. Oben auf einer Bühne voller Bausteine ist die KI Sara, vom Scheitel bis zur Stiefelsohle in Goldglanz gehüllt, beobachtend, kommentierend und bald – nachdem sie erste menschliche Züge adaptiert hat – auch voll Neid auf diese Menschen. Denn was diese Menschen Menschen sein lässt, was ihre Gefühle und ihr Erleben ausmacht, dieses Zusammenspiel aus Nerven und Hormonen, von Beziehung, Berührung, von Glück und Scheitern, das gibt es nicht in ihrer goldfarbenen Perfektion.

