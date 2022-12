Ulm

Premiere beim Weihnachtscircus: In der Friedrichsau dreht sich jetzt das Todesrad

The Gerlings aus Kolumbien im und auf dem sich drehenden doppelten Todesrad.

Plus Der Weihnachtscircus gastiert wieder in Ulm an der Donau. Die Premiere beeindruckt Zirkusfreunde und wird auch durch eine winzige Demo nicht getrübt.

Wer mal wieder Zirkusluft schnuppern wollte, war am Donnerstagabend bei der Premiere vom Ulmer Weihnachtscircus bestens aufgehoben. In dem nicht ganz ausverkauften Zelt mit seinen 1200 Plätzen zeigten Artisten und andere Zirkuskünstler aus aller Welt eine bunte, zum Teil höchst spannende Show, die das Publikum begeisterte.

