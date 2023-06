Privatparty in Hotel: Gäste stehlen Sekt und nehmen Drogen

Eine Mitarbeiterin versteht die ausländische Sprache, in der die Hotelgäste über den Diebstahl sprechen, und ruft die Polizei. Die Flucht der Männer scheitert.

Drogen, ausgedrückte Kippen im Hotelzimmer und gestohlener Alkohol: Eine Privatparty in einem Hotel ist ausgeartet. Einer aufmerksamen Mitarbeiterin ist zu verdanken, dass die Täter nicht unerkannt blieben.

Die Party fand in der Nacht auf Samstag in einem Ulmer Hotel statt. Dort hatte ein 30-jähriger Mann ein Zimmer unter falschen Personalien angemietet. Offensichtlich war dem Hotelgast samt seinen mitfeiernden Freunden in der Nacht der Alkohol ausgegangen. Deshalb entschlossen sich zwei der Anwesenden, für Nachschub zu sorgen. Der wurde kurzerhand aus dem Restaurantbereich entwendet.

Alkohol, Drogen, Diebstahl: Polizei Ulm nimmt Hotelgäste fest

Bewaffnet mit drei erbeuteten Sektflaschen und einer Flasche Bier begaben sich die beiden 28 und 29 Jahre alten Diebe zurück in Richtung Zimmer. Dabei unterhielten sie sich lautstark in einer fremdländischen Sprache über ihren geglückten Coup. Die Rechnung hatte sie aber nicht mit einer Angestellten des Hotels gemacht. Die war aufgrund ihrer Sprachkenntnisse in der Lage, der Unterhaltung zu folgen und forderte die Männer zur Rückgabe der Flaschen auf.

Da ihr das Verhalten verdächtig vorkam, verständigte sie die Polizei. Der Anruf war den Männern nicht verborgen geblieben. Die Männer versuchten zwar noch ihr Heil in der Flucht, konnten aber von einer Streife des Polizeireviers Ulm-Mitte in unmittelbarer Nähe des Hotels festgenommen werden. Bei der Überprüfung des Zimmers stellte sich dann heraus, dass die feiernde Gesellschaft über die Stränge geschlagen hatte. Auf einem Tisch fanden sich Rückstände von Betäubungsmitteln. Zudem entstand dem Hotel ein erhöhter Reinigungsaufwand für das Zimmer. Zahlreiche ausgedrückte Kippen fanden sich an mehreren Stellen. Jetzt müssen die Gäste für die erhöhten Reinigungskosten aufkommen. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls und Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. (AZ)