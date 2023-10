Produktionsfehler: Brücke aus Flachs kann nicht eingebaut werden

Plus Dank EU-Geld soll in Ulm eine neuartige und umweltfreundliche Technik ausprobiert werden. Doch wann das Bauwerk vom Lautenberg zur Blauinsel steht, ist offen.

Erst Sommer, dann Mitte Oktober, dann Februar – und jetzt? Wann die neue Brücke zum Spielplatz auf der Blauinsel am Lautenberg errichtet wird und welcher Werkstoff sie zusammenhalten wird, ist wieder offen. Ulm war auf ein EU-Projekt aufgesprungen, bei dem umweltfreundliche und nachhaltige Materialien ausprobiert werden. Das Probieren bereitet nun Probleme. Vorher hatte es andere Schwierigkeiten gegeben.

Aus Sicht der Stadtverwaltung ist das Projekt eine besondere und spannende Chance. In Ulm soll Fußgängerinnen und Fußgänger künftig über eine Brücke aus Flachsfasern gehen können, die durch Bioharz zusammengehalten werden. "Smart Circular Bridge" heißt das Konzept. Smart, weil die Sensorik in der Brücke konstant ihren Zustand beobachtet und dabei Erkenntnisse für künftige Projekte liefert. Circular, weil das Bauwerk Teil eines Kreislaufes sein soll.