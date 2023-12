Projekt "Shut up!" soll neue Perspektiven eröffnen

Was die Junge Ulmer Bühne mit "Shut up!" plant, ist gewissermaßen auch ein Experiment: Kinder sprechen, während Erwachsene einfach nur zuhören. Das könnte sehr lehrreich werden.

"Drama XY" ist ein vieldeutiger Begriff – und das soll auch so sein, sagt JUB-Chef Sven Wisser über den Jugendbeirat der Jungen Ulmer Bühne. Aktuell sind in diesem Dramakomitee sechs Mädchen zwischen 14 und 17 Jahren engagiert. "Aber das kann sich ja ändern!" Denn jetzt planen die Jugendlichen mit Unterstützung des JUB-Teams ein Projekt, bei dem Kinder und Jugendliche Erwachsenen die Meinung sagen können.

"Shut up!" soll das Projekt heißen, für das Kinder und Jugendliche bis zum 15. Januar 2024 zwei bis vier Minuten kurze Bewerbungsvideos an eine Telefonnummer der JUB schicken können. Darin sollen sie ein bisschen zur eigenen Person erzählen und erklären, weshalb sie ausgewählt werden möchten für das Projekt. Der Plan: Kinder und Jugendliche können, an Tischen auf der Bühne des Alten Theaters und in zwei Klassenräumen in der angrenzenden alten Wagnerschule sitzend, in vier Runden à zehn Minuten Erwachsenen die Meinung sagen. Die müssen dafür sogar einen kleinen Obolus entrichten, denn das Projekt soll kostendeckend laufen. "Wir möchten Kinder und Jugendliche empowern", erklärt Sven Wisser dazu. Das bedeutet auch: Welche Bewerber und Bewerberinnen zum Zug kommen und an den Tischen ihre Sicht auf die Welt und auf die Dinge, die ihnen wichtig sind, erklären dürfen, entscheidet der Jugendbeirat alleine – und auch, welche Erwachsenen an welchen Tisch kommen. Für die Erwachsenen gilt: einfach mal zuhören!

Kinder dürfen Themen wählen

Worüber die Kinder und Jugendlichen reden wollen, ist Ihnen überlassen. "Von Fridays for Future bis zum Fußballtraining." Entscheidend sei, dass die Erwachsenen zuhören und dass die speeddating-ähnlichen Begegnungen friedlich und tolerant ablaufen. Zunächst sollen die Kinder und Jugendlichen in etwa drei Minuten ihre Sicht darlegen, danach soll es zum Gespräch mit dem erwachsenen Zuhörer kommen. Insgesamt wird jede Begegnung zehn Minuten dauern, jeder Erwachsene besucht vier Tische. Drei solcher Runden à 40 Minuten sind bei Auftakt von "Shut up!" geplant, sagt Sven Wisser, moderieren werden die Jugendlichen vom Dramabeirat – Yade, Jaana, Emma, Yasmin, Lotti und Sophia.

Info: "Shut up!" ist für den 9. März geplant, Start soll um 11 Uhr sein. Ein Probedurchlauf samt Workshop findet am 2. März statt. Die Bewerbungsvideos sind an die Telefonnummer 0160/91013093 zu schicken.