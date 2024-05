Protest gegen Queerfeindlichkeit auf dem Ulmer Münsterplatz

Am Freitag, dem Internationalen Protesttag gegen LSBTIQA-Feindlichkeit, demonstriert die queere Community aus Ulm und Umgebung gegen die zunehmende Gewalt gegen queere Menschen – hier in Deutschland und weltweit.

Es ist ein Protesttag mit einem komplizierten Kürzel: Der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter-, Trans- und Asexuellenfeindlichkeit (englisch International Day Against Homophobia, Biphobia, Interphobia and Transphobia, kurz IDAHOBIT) wird seit 2005 jährlich am 17. Mai von schwulen, lesbischen, bisexuellen, trans, intergeschlechtlichen, asexuellen und queeren Menschen als Protest- und Aktionstag begangen.

Der Protest wendet sich gegen die erlebte Gewalt und Diskriminierung von queeren Menschen auf rechtlicher und gesellschaftlicher Ebene weltweit. Clemens Kamm, Kreisvorsitzender der JUSOS Ulm, betont: „Das Selbstbestimmungsgesetz ist ein großer Erfolg, der die Rechte vieler Freunde und Freundinnen aus der queeren Community erweitert. Trotzdem gibt es weiterhin Angriffe auf queere Menschen, beispielsweise bei den CSDs.“

IDAHOBIT - Demo in Ulm gegen Queerfeindlichkeit

Am Freitag, 17. Mai, soll ab 16 Uhr soll auf dem Münsterplatz mithilfe vielfältiger Thementische der genannten Gruppen ein breites Informationsangebot geschaffen werden. Thematisiert werden inhaltliche Fragen, die mit einer Vorstellung der eigenen Arbeit einhergehen. Ab 18 Uhr beginnt die gemeinsame Kundgebung. Der Aktionstag klingt mit einem offenen Ende aus. (AZ)