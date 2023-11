Ulm

16:41 Uhr

Protest gegen Volker Wissing in Ulm: Amtsgericht verurteilt Klimaaktivisten

Plus Ein 20-Jähriger muss nach einer Demonstration auf dem Münsterplatz eine Geldbuße bezahlen. Er will an weiteren Aktionen teilnehmen, vielleicht schon bald in Ulm.

Von Sebastian Mayr

Das Amtsgericht Ulm hat den Ravensburger Klimaaktivisten Samuel Bosch zu einer Geldbuße in Höhe von 200 Euro verurteilt. Der 20-Jährige hatte an einer Kundgebung auf dem Münsterplatz teilgenommen und hat dort nach Überzeugung des Gerichts einen Platzverweis missachtet. Bosch selbst betont, er habe den Platzverweis nicht gehört. Vor der Demonstration hatten zwei weitere Aktivistinnen den Verkehr auf der Adenauerbrücke mit einer Kletteraktion für fast vier Stunden lahmgelegt. Weitere Verfahren im Zusammenhang mit der Aktion werden folgen.

Im Gespräch mit unserer Redaktion sagte Bosch, er habe an jenem Tag zwar die Aufforderung "Gehen Sie" gehört, nicht aber das Wort "Platzverweis". Er bedauere, die Geldbuße bezahlen zu müssen. Weil der Gerichtssaal voll besetzt war und rund 15 Unterstützerinnen und Unterstützer zu einer Mahnwache zusammengekommen seien, habe der Tag dennoch gute Aspekte gehabt. Er werde sich an weiteren Aktionen beteiligen, kündigte Bosch an. Die Folgen der Klimakrise seien weit schwerwiegender als die persönlichen Belastungen für ihn selbst. Bosch hat nach einigen Worten bereits drei Wochen Jugendarrest hinter sich.

