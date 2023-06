Ulm

vor 35 Min.

Prozess gegen Trio beginnt: So erlebte der junge Polizist die brutale Attacke

Plus Anfang Februar haben drei junge Männer und ein Dreizehnjähriger einen Polizisten am Ulmer Kornhausplatz schwer verletzt. Vor Gericht spricht das Opfer über den brutalen Angriff.

Von Rosaria Kilian Artikel anhören Shape

Irgendwann nach all den Schlägen und Tritten, die er einstecken musste, flehte der junge Polizist, es möge einfach zu Ende gehen. Innerlich rief er seine verstorbene Mutter. Es sind sehr emotionale Sätze, die der 25-Jährige vor dem Ulmer Landgericht spricht. Er ist das Opfer eines Verbrechens, das die Menschen im Raum Ulm schwer erschütterte: Vier junge Männer hatten ihn nachts auf dem Kornhausplatz brutal zusammengeschlagen und immer wieder gegen seinen Kopf getreten. Am nächsten Morgen zeugte noch eine gefrorene Blutlache von der Tat. Seit Montag müssen sich dafür drei Männer vor der Großen Jugendkammer des Landgerichts verantworten.

Die Anklage lautet auf gemeinschaftlich versuchten Mord und gefährliche Körperverletzung. Der Vierte im Bunde ist erst 13 Jahre alt und gilt damit vor dem Gesetz als strafunmündig. Das Verfahren gegen ihn wurde eingestellt. Das Opfer der Gewalttat ist angehender Polizeibeamter und weilte gerade zur Schulung in Ulm. Am 8. Februar kam er in ziviler Kleidung aus dem Präsidium am Münsterplatz und machte sich auf den Weg nach Hause. Um 1.18 Uhr sah er eine Gruppe von Männern im Dunkeln, die ihm verdächtig vorkam. Obwohl er nicht im Dienst war, sah er es als seine Pflicht an, wie er als Zeuge vor Gericht aussagte, nach dem Rechten zu sehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen