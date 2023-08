Ulm

16:31 Uhr

Prozess um Attacke auf Polizisten: "Sie hofften, dass das Opfer stirbt"

Im Prozess am Landgericht Ulm um einen Angriff auf einen Polizisten am Kornhausplatz sind am Mittwoch die Plädoyers gehalten worden.

Plus Der 14-jährige Zeuge, der bei dem Angriff auf einen Polizisten am Kornhausplatz dabei war, belastet die Angeklagten schwer. Doch wie glaubwürdig ist er?

Von Michael Ruddigkeit

Vier Täter sollen im Februar dieses Jahres einen jungen Polizisten in Ulm krankenhausreif geprügelt haben. Einer war damals erst 13 Jahre alt und damit strafunmündig. Er wurde am Landgericht Ulm als Zeuge vernommen. Bei den Plädoyers in dem Prozess um versuchten Mord kam nun zur Sprache, was der heute 14-Jährige unter Ausschluss der Öffentlichkeit gesagt hat. Seine Aussagen belasten die drei Angeklagten schwer.

Das sagte der 14-Jährige als Zeuge am Landgericht Ulm aus

Der Jugendliche hatte erst nach langem Hin und Her und nach Androhung von Beugehaft gesprochen, dann aber ausführliche Angaben gemacht. Dies geschah hinter verschlossenen Türen, weil er minderjährig ist. In ihrem Plädoyer ging Staatsanwältin Janina Möller ausführlich auf seine Vernehmung ein.

