Prozess um Attacke im Schlachthof Ulm: "Alle fingen an, mich zu hassen"

Plus Ein Fleischkontrolleur soll einen Kollegen mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben. Vor Gericht sagt der Mann, dass er gemobbt worden sei.

Die Tat sorgte einen Tag vor Heiligabend vergangenen Jahres für Entsetzen: Im Ulmer Schlachthof geht ein Mitarbeiter scheinbar grundlos mit einem Messer auf einen Kollegen los und verletzt diesen so schwer, dass er nur durch eine Notoperation gerettet werden kann. Dann flüchtet der Angreifer, radelt in die Stadt und stellt sich im Neuen Bau in Ulm der Polizei. Vergangene Woche begann am Landgericht Ulm der Prozess wegen versuchten Mordes. Am zweiten Verhandlungstag hat sich der Angeklagte Kamal H. nun ausführlich zur Tat und ihrer Vorgeschichte geäußert. Aus seiner Sicht wurde er am Arbeitsplatz gemobbt.

Das sagt der Angeklagte im Schlachthof-Prozess am Landgericht Ulm

An Händen und Füßen gefesselt und nach vorne gebeugt, schlurft der 37-Jährige in den Gerichtssaal und nimmt an der Seite seines Verteidigers Alfred Nübling Platz. Er macht einen klaren, aufmerksamen Eindruck und spricht gut Deutsch, nur zwischendurch muss ihm der Dolmetscher weiterhelfen. Bevor er über die ihm vorgeworfene Tat am 23. Dezember 2022 spricht, holt er aus und erzählt, wie es ihm als Fleischkontrolleur am Schlachthof erging und was ein halbes Jahr vorher passiert sei.

