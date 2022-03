Prozess in Ulm

vor 56 Min.

Bombendrohung bei Galeria Kaufhof: So ging der Kaufhaus-Erpresser vor

Nach der Brombendrohung gegen Galeria Kaufhof in Ulm ist am Donnerstag der Prozess gestartet. Der Angeklagte ließ über seinen Verteidiger ein Geständnis ablegen.

Plus Im Prozess um eine Bombendrohung in Ulm legt der Angeklagte ein Geständnis ab. Er habe geglaubt, an einem Hirntumor zu leiden – und nur noch eine Hoffnung gesehen.

Von Michael Ruddigkeit

Eine selbst gebastelte Rohrbombenattrappe löste im Oktober vorigen Jahres einen Großeinsatz in der Ulmer Bahnhofstraße aus. Das Galeria Kaufhof wurde geräumt. Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Ausgelöst hatte ihn ein damals 62-jähriger Mann aus Landsberg am Lech. Er soll das Unternehmen erpresst und mit dem Zünden eine echten Bombe gedroht haben. Zum Prozessauftakt am Landgericht Ulm legt der Angeklagte ein Geständnis ab. Wer ist der mutmaßliche Kaufhaus-Erpresser?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen