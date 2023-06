Prozess um fast tödliche Messerattacke im Ulmer Schlachthof hat begonnen

Plus Fleischkontrolleur Kamal H. soll einem Kollegen am Schlachtband von hinten mit dem Messer den Hals aufgeschnitten haben. Aber warum? Der Prozess soll es klären.

Viele Angeklagte verbergen ihre Gesichter hinter Ordnern oder Mappen. Kamal H. starrt aus tief liegenden, dunklen Augen direkt in die Kameras der Fotografen. Die Staatsanwaltschaft Ulm wirft dem staatenlosen Mann vor, am Tag vor Heiligabend einen Kollegen im Ulmer Schlachthof mit einem Fleischermesser grundlos lebensgefährlich verletzt zu haben. Wirklich ohne Grund?

Staatsanwältin Sarah Schulz spricht beim Prozessauftakt im Ulmer Landgericht von versuchtem Mord aus Heimtücke und gefährlicher Körperverletzung. Ohne schnelle Hilfe wäre das 33 Jahre alte Opfer wegen des hohen Blutverlusts ums Leben gekommen, sagt sie. Stephan Müller vertritt den Geschädigten. Er sagt nach der Verhandlung im Gespräch mit unserer Redaktion: "Für meinen Mandanten ist es wichtig, dass er das Motiv für diesen Angriff erfährt. Das kam für ihn völlig überraschend." Dass es keinen Grund für die Attacke gibt, glaubt der Ulmer Rechtsanwalt nicht: "Es gibt immer ein Motiv. Das herauszufinden, wird die Hauptaufgabe des Verfahrens sein." Der Geschädigte soll als Zeuge aussagen, aber erst im späteren Verlauf des Prozesses, für den zunächst sechs Verhandlungstage vor der dritten Großen Strafkammer als Schwurgericht geplant sind. Er wolle sachlich und nicht emotional in die Beweisaufnahme einsteigen, begründete Vorsitzender Richter Wolfgang Tresenreiter.