Prozess um Messerangriff: Gab es Ärger zwischen Kollegen im Schlachthof?

Plus Die Stadt Ulm hat dem Angreifer längst gekündigt, das Opfer ist weiterhin krankgeschrieben. Ihr Chef äußert sich zu Schilderungen aus dem Prozess.

Schon kurz nach dem Messerangriff hat die Stadt Ulm dem 37 Jahre alten Mann, der einen Kollegen mit einem Messer den Hals aufgeschnitten hat, fristlos gekündigt. Das Opfer ist noch immer krankgeschrieben, seine Zukunft ist unklar. Und was ist mit den Vorwürfen, ältere Kollegen im Schlachthof würden "Spielchen" auf Kosten jüngerer, neu eingestellter Beschäftigter treiben?

Die Stadt habe nach dem Vorfall am 23. Dezember 2022 unverzüglich personalrechtliche Schritte unternommen und das Arbeitsverhältnis mit dem Angreifer in der ersten Januarwoche außerordentlich fristlos gekündigt, teilt der für das Veterinäramt zuständige Bürgerdienste-Chef Rainer Türke auf Anfrage mit. Angreifer wie Opfer arbeiteten als amtliche Fachassistenten. Sie waren dafür zuständig, Tierkadaver und Fleisch auf Auffälligkeiten zu untersuchen. Beide Männer absolvierten die nötige Weiterbildung gemeinsam, der Angreifer war seit 1. Juli 2019 für die Stadt beschäftigt und zuvor für den Schlachthof tätig. Das Amtsgericht Ulm hat ihn im Jahr 2020 zu einer Bewährungsstrafe verurteilt, weil er einem früheren Mitbewohner mit einer Konservendose auf den Hinterkopf geschlagen hatte. Als das geschah, arbeitete der 37-Jährige bereits für die Stadt Ulm. Der Geschädigte möchte nicht mehr in den Schlachthof zurückkehren. Im Prozess sagte er, die Fliesen erinnerten ihn an den lebensgefährlichen Angriff.

