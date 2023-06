Ulm

vor 50 Min.

Prozess um Polizistenattacke: Angeklagte teilen kriminelle Vergangenheit

Der Angeklagte Nikola L. (vorne), hier beim Prozessauftakt am 19. Juni, nahm am Donnerstag zu seinem persönlichen Hintergrund Stellung.

Plus Diebstähle und Körperverletzungen – die Liste der Vorstrafen von Nikola L. ist lang. Im Prozess um die Polizistenattacke in Ulm ging es nun um die Hintergründe des Mannes.

Von Florian Lang Artikel anhören Shape

Regungslos und mit versteinerter Miene sitzt Nikola L. auf der Anklagebank und spricht über seinen Werdegang. Kaum eine Antwort auf die Nachfragen von Richter Michael Lang besteht aus mehr als drei oder vier Worten, große Lust zu reden, scheint er nicht zu haben. Am Landgericht Ulm ist am Donnerstag der Prozess um die brutale Attacke auf einen 25-jährigen Polizisten in Zivil am Ulmer Kornhausplatz fortgesetzt worden. Dabei wurden die persönlichen Hintergründe von Nikola L. beleuchtet, der sich, wie sich herausstellte, mit dem 24-jährigen Mitangeklagten Batuhan B. eine bewegte, kriminelle Vergangenheit teilt.

Angeklagter im Prozess um Polizistenattacke spricht über verkorkstes Berufsleben

Der serbische Staatsbürger L. verbrachte seine Kindheit in Belgrad, bevor er 2011 zusammen mit seiner Mutter ins baden-württembergische Ehingen gezogen sei. Dort habe er seine Schullaufbahn fortgesetzt und mit dem Hauptschulabschluss beendet. Anschließend begann für den Mann ein recht erfolgloses Arbeitsleben. Zunächst habe er eine Ausbildung zum Verkäufer begonnen, diese jedoch nach rund einem Jahr wieder abgebrochen. Zwischenzeitlich arbeitete bei einer Zeitarbeitsfirma, bevor er schließlich eine feste Stelle bei einem Paketlieferdienst antrat. Dort verbrachte er rund eineinhalb Jahre, bevor ihm im April 2022 gekündigt wurde. Seitdem sei er arbeitslos und lebe von seinen Ersparnissen und der Unterstützung seiner Mutter. Schulden oder Probleme mit Alkohol und Drogen, habe er nicht, sagte der 25-Jährige.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen