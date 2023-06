Ulm

Prozess zur Polizistenattacke: Einst 13-Jähriger weigert sich auszusagen

Den drei Angeklagten wird im Fall der brutalen Attacke auf einen jungen Polizisten am Kornhausplatz in Ulm versuchter Mord vorgeworfen.

Plus Vier Männer, darunter ein 13-Jähriger, sollen am Kornhausplatz in Ulm einen Polizisten brutal niedergeschlagen haben. Der Junge soll als Zeuge aussagen, weigert sich aber.

Der Prozess um die brutale Attacke auf einen jungen Polizisten in Zivil am Kornhausplatz in Ulm ist am heutigen Freitag am Landgericht Ulm fortgesetzt worden. Nachdem beim Auftakt das Opfer unter Tränen berichtet hatte , was ihm widerfahren war, sollte nun unter anderem der zum Tatzeitpunkt 13-Jährige aussagen, der beim Angriff dabei gewesen soll, aber als strafunmündig gilt. Schon vergangene Woche war er als Zeuge geladen, er erschien aber nicht. Heute ist der inzwischen 14-Jährige zwar da, weigert sich jedoch Angaben zu machen. Doch das Gericht greift durch.

Die eigentlich öffentliche Verhandlung wurde für die eigentlich vorgesehene Vernehmung des jungen Syrers für nicht öffentlich erklärt. Anschließend wurde versucht, den Jungen als Zeugen zu vernehmen. Doch der verweigerte seine Aussage. Wie das Gericht ihm aber erklärte, habe er kein Zeugenverweigerungsrecht. Daher wurde dem 14-Jährigen und damit jetzt strafmündigen Jugendlichen ein Ordnungsgeld aufgebrummt.

