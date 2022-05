Prügelei und Rassismusvorwürfe in Ulmer Schnellimbiss

Ein Mann fühlt sich rassistisch beleidigt und schlägt einem anderen ins Gesicht. Er erwischt auch eine Frau, die eine Platzwunde davonträgt.

Wurde er rassistisch beleidigt oder verstand er etwas falsch? Am Donnerstag hat ein Mann in Ulm in einem Lokal zugeschlagen. Gegen halb vier war in einem Schnellimbiss am Marktplatz viel Betrieb. Ein bislang unbekannter Mann sah wohl nicht ein, dass auch er sich in die Warteschlange einreihen muss. Als ihn Wartende darauf ansprachen, fühlte er sich anscheinend angegriffen.

Er warf einem 24-Jährigen vor, rassistisch zu sein und schlug ihm ins Gesicht. Dabei traf er auch eine 23-Jährige. Die Frau stürzte zu Boden und erlitt eine Platzwunde. Rettungskräfte brachten sie in eine Klinik. Die Polizei Ulm (Telefon 0731/188-0) ermittelt nun nach dem Schläger. (AZ)