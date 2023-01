Ulm

17:50 Uhr

Publikum feiert Yasi Hofer, Henrik Wager und andere bei der Silvesterparty im Roxy

Plus Die erste Silvesterparty im Ulmer Roxy hatte es in sich, nicht nur Musik gehörte zum Programm. Dabei gab es vorher noch gemischte Gefühle.

Von Michael Vogt Artikel anhören Shape

Nach drei Jahren konnte sie endlich wieder stattfinden – und die Leute kamen in Scharen. Schon Tage vor Veranstaltungsbeginn vermeldete Organisatorin Ariane Müller begeistert "ausverkauft" für die Spätvorstellung in der Werkhalle des Ulmer Kulturzentrums Roxy. Dabei war die Show recht kurzfristig erst im September angesetzt worden. Und das aufgrund der allgemeinen Zurückhaltung bei Vorverkäufen für Veranstaltungen und der Spontanität vieler, was die Planung den Silvesterabend angeht, durchaus mit gemischten Gefühlen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen