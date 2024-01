"Pupo" im Ulmer Roxy: Pinocchio neu getanzt

Sofia Nappi verarbeitet in ihrer neuen Choreografie ihre Kindheitserinnerung an die Holzfigur, die nicht lügen kann. Am 17. Januar ist sie damit im Ulmer Roxy zu sehen.

Nach der Kölner Premiere ihrer neuen Choreografie „Pupo“, die mit dem Roxy-TanzLabor koproduziert und einige Wochen lang auch im Roxy geprobt wurde, strahlen die Augen der italienischen Choreografin Sofia Nappi. „Pupo“ geht auf Sofia Nappis eigene Kindheitseindrücke zu der von Carlo Collodi erdachten Geschichte der aus Holz geschnitzten Marionette Pinocchio zurück. Am Mittwoch, 17. Januar, um 20 Uhr ist „Pupo“ im Roxy zu erleben – allerdings ohne Sofia Nappi, die zu einem Festival nach Göteborg reist.

Choreografin Sofia Nappi ist fasziniert von der Metamorphose Pinocchios

„Ich denke, wir haben die Herzen des Publikums in der Kälte in Deutschland erwärmt“, sagt die in Florenz geborene Sofia Nappi über die Kölner Premiere. „Die Choreografie transportiert sehr viel Energie." Spielerisch sei sie, erzählt sie – und berichtet von ihrer seit Kindertagen bestehenden Faszination der Metamorphose der Marionette von der Holzfigur zum lebendigen Menschen. Zuerst ist Pinocchio eine herzlose Figur, die aber Menschlichkeit erfährt, sich selbst findet und zu einem positiven echten jungen Menschen wird. Nein, die lange Nase Pinocchios, die wächst, wenn er lügt, hat sie nie fasziniert, schildert die Choreografin – sondern die Verwandlung, und all die anderen märchenhaften Figuren des Stückes: die blaue Fee, die sprechende Grille, Fuchs und Kater.

Der Schreiner Gepetto, der Pinocchio schnitzte, kommt dagegen in ihrer Choreografie nicht vor. Die Choreografie erzählt vom Erwachsenwerden – pantomimisch, die Strippen ziehend, mit angedeuteten Bewegungen, mit Masken auch, die an die italienische Commedia dell´Arte erinnern. Die Musik zur Choreografie ist stark rhythmisch und vielfältig – manchmal folkloristisch, dann mystisch, und am Ende mit Nocturne-Klängen von Chopin melancholisch. Die Choreografin möchte ihr Publikum daran erinnern, nie das Kind zu vergessen, das jeder selbst einmal war – ausgelassen, verträumt, vielleicht auch frech.

Am 17. Januar ist "Pupo" im Ulmer Roxy zu sehen

Die preisgekrönte Sofia Nappi, die in New York ausgebildet wurde, ist Mitbegründerin und künstlerische Leiterin ihrer eigenen Compagnie Komoco. Damit ist sie inzwischen weltweit unterwegs, zeigte in verschiedenen Ländern Europas, in den USA, in Mittelamerika und Israel ihre Choreografien. „Pupo“ ist, nach „REVA“ 2021, Sofia Nappis zweite Choreografie, die in enger Kooperation mit Pablo Sansalvadors Roxy-TanzLabor entstand – und es ist eine jener fünf Choreografien weltweit, die das amerikanische „Dance Magazine“ derzeit empfiehlt. Nach dem Ulmer „Pupo“-Abend wird das Stück im Februar in Rom und im Opernhaus der polnischen Stadt Poznán gezeigt, im März in Belgrad und im April in der CRR Concert Hall in Istanbul. Gastspiele in der Schweiz und in Luxemburg, in den USA und Kanada sind ebenso geplant.