Querdenker Daniel Langhans will Ulmer Oberbürgermeister werden

Daniel Langhans aus Pfaffenhofen will bei der Ulmer OB-Wahl im Dezember antreten.

Plus Der Kommunikationsberater aus Pfaffenhofen ist in der Querdenker-Szene unterwegs und trat bei Kundgebungen an vielen Orten Deutschlands auf. Das bewegt ihn.

In der Querdenker-Szene hat sich Daniel Langhans einen Namen gemacht. Der Kommunikationsberater, der sich bei der Bundestagswahl 2021 erfolglos um ein Mandat beworben hatte, ist an vielen Orten in der Republik bei Kundgebungen aufgetreten. Im Gespräch mit unserer Redaktion hatte er die Corona-Pandemie seinerseits als "Projekt" bezeichnet und behauptet, ein Geheimbund wolle die Zahl der Menschen auf der Welt verringern. Seine Motivation für die Bewerbung im OB-Wahlkampf zieht er nach eigenen Angaben aus einer Beobachtung.

Schon seit Längerem nehme er wahr, dass die Bevölkerung nicht ausreichend in demokratische Prozesse einbezogen werde, sagte Langhans unserer Redaktion. Dagegen wolle er sich im Sinne der Menschen einsetzen. Angaben zu konkreten Ideen und Vorhaben machte der Mann, der in Pfaffenhofen lebt, nicht. Dazu wolle er sich aus Respekt vor dem Wahlprozess und den Menschen, die daran beteiligt sind, erst dann äußern, wenn er offiziell als Kandidat feststehe.

