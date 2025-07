Schneller als gedacht: Wichtiger Rad- und Gehweg in Ulm ist wieder offen

Der nördliche Rad- und Gehweg entlang der Neue Straße zwischen Xinedome und Schillerstraße ist wieder geöffnet. Die Strecke verbindet die City mit der Weststadt und ist Teil der Unterführung unter den Bahngleisen Richtung Universum-Center. Wie die Stadt Ulm in ihrem Baustellen-Ticker mitteilt, haben „die am Bau der Versorgungsleitungen beteiligten Firmen alles daran gesetzt, dass diese wichtige Geh-/Radverbindung nun fast zwei Monate früher wieder in Betrieb genommen werden kann“.

Wenn die provisorische Zufahrt aus der Neuen Straße in die Schillerstraße über den ehemaligen ZOB West wieder aufgelöst wird, muss der Geh- und Radweg nicht noch einmal voll gesperrt werden, sagt die Stadt zu. Hierzu werde die Strecke lediglich kurzfristig eingeengt.

