Unfall: Radfahrer (21) kracht gegen geparktes Taxi und wird schwer verletzt

Am Fahrrad des 21-Jährigen haben wohl die Bremsen versagt. Der junge Mann kracht gegen ein Taxi und erleidet schwere Verletzungen.

Ein 21 Jahre alter Radfahrer hat bei einem Unfall in der Nacht auf Freitag in Ulm schwere Verletzungen erlitten. Laut Polizei waren die Bremsen seines Fahrrads defekt.

Der 21-Jährige war demnach gegen 0.15 Uhr mit seinem Fahrrad in der Prittwitzstraße bergab unterwegs, als seine Bremsen wohl versagten. Er stieß an der Einmündung zur Eythstraße gegen ein geparktes Taxi und stützte. Rettungskräfte brachten den Mann mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Polizei Ulm nahm den Unfall auf. Am Taxi entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. (AZ)