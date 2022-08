Radfahrer bei Unfall verletzt: Fußgängerin tritt unachtsam auf Donauradweg

Auf dem Donauradweg zwischen Rosengarten und Berblinger Turm kommt es zu einem Unfall. Eine Fußgängerin achtet nicht auf einen Radfahrer.

Bei einem Unfall am Sonntag auf dem Donauradweg in Ulm hat ein 40 Jahre alter Radfahrer leichte Verletzungen erlitten. Er kam in ein Krankenhaus.

Der Radfahrer war nach Polizeiangaben gegen 16.15 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Radweg zwischen Rosengarten und Berblinger Turm unterwegs. Er fuhr in Richtung Oststadt. Eine 61-jährige Fußgängerin, die in gleicher Richtung auf dem Fußgängerweg unterwegs war, trat plötzlich nach links. Sie wollte zu einer Sitzbank und hatte auf den herannahenden Radfahrer nicht geachtet.

Beim Zusammenstoß stürzte der 40-Jährige und erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. Auch die Fußgängerin erlitt nur leichte Verletzungen. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich.

Die Polizei (Telefon 0731/188-0) hat die Ermittlungen aufgenommen. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 150 Euro. (AZ)